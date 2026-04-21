Брянская делегация участвует в форуме «Малая родина — сила России»

2026, 21 апреля 14:30
Брянская делегация участвует в форуме «Малая родина — сила России»
Брянская делегация участвует в форуме «Малая родина — сила России». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Накануне в Москве стартовал III Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России». Он проходит по поручению Президента РФ Владимира Путина. 

В Национальном центре «Россия» собрались 7000 участников, в том числе представителей муниципальных образований, органов власти и более 60 зарубежных делегатов.

Брянскую область представляют заместитель губернатора Виталий Свинцов, председатель и директор Совета муниципальных образований Сергей Лавокин и Наталья Пригаро, глава города Брянска Марина Дбар, главы муниципалитетов и финалисты премии «Служение».

В программу форума входят мастер-лекции и дискуссии. В числе спикеров – замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьеры Марат Хуснуллин и Максим Орешкин, глава МИД Сергей Лавров. На мероприятиях обсудят комплексное развитие территорий, лучшие муниципальные практики. Также состоялись встреча городов-побратимов и фестиваль культур «Сердце Родины».

