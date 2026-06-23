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Культура

Брянские танцоры завоевали серебряную медаль на престижном турнире в Москве

2026, 23 июня 16:30
Брянские танцоры завоевали серебряную медаль на престижном турнире в Москве
Источник фото

Брянские танцоры завоевали серебряную медаль на престижном турнире в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе в Москве прошли международные и всероссийские соревнования по танцевальному спорту «В ритмах лета». Марафон закрыл сезон 2025–2026 годов. Турнира прошёл в новом выставочном комплексе «Тимирязев Центр». На паркет вышли свыше 3000 танцоров и судей из более чем 20 стран мира.

Регион успешно представили воспитанники коллектива «Фантазия» Брянского областного методического центра «Народное творчество» Варя Плетус и Максим Иванцов. Пара выступила среди юниоров до 14 лет по латиноамериканской программе. Конкуренцию им составляли 186 танцевальных дуэтов. Брянские  спортсмены заняли второе место. 

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