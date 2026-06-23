Брянские танцоры завоевали серебряную медаль на престижном турнире в Москве

2026, 23 июня 16:30

Брянские танцоры завоевали серебряную медаль на престижном турнире в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в Москве прошли международные и всероссийские соревнования по танцевальному спорту «В ритмах лета». Марафон закрыл сезон 2025–2026 годов. Турнира прошёл в новом выставочном комплексе «Тимирязев Центр». На паркет вышли свыше 3000 танцоров и судей из более чем 20 стран мира.

Регион успешно представили воспитанники коллектива «Фантазия» Брянского областного методического центра «Народное творчество» Варя Плетус и Максим Иванцов. Пара выступила среди юниоров до 14 лет по латиноамериканской программе. Конкуренцию им составляли 186 танцевальных дуэтов. Брянские спортсмены заняли второе место.