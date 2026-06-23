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Криминал

Подростка из Брянска обвиняют в причинении смертельных травм прохожему

2026, 23 июня 13:31
Подростка из Брянска обвиняют в причинении смертельных травм прохожему
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Подростка из Брянска обвиняют в причинении смертельных травм прохожему. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянские следователи возбудили уголовное дело о причинении смертельных травм. По подозрению в преступлении правоохранители задержали 17-летнего жителя областного центра.

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 13 июня на остановке общественного транспорта в Советском районе. Фигуранта вступил в конфликт 50-летним мужчиной. Юноша ударил оппонента кулаков в лицо. От полученных травм через непродолжительное время потерпевший умер.

Суд отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

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