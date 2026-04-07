\n\n
Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Искусство

Брянские вокалисты стали лауреатами всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки»

2026, 07 апреля 12:21
Источник фото

Брянские вокалисты стали лауреатами всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки». Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. 

 

На региональном этапе всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки — 2026» успешно выступили воспитанники Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. 

Юные вокалисты студии эстрадного вокала  «Дилижанс» завоевали три награды. Диплом лауреата I степени получил Арман Мнацаканян. Бронзовыми призёрами стала Елизавета Новикова, а также дуэт Варвары Аноприевой и Богдана Грибачева. 

Также награды завоевали воспитанники вокально-инструментального ансамбля «Гагаринцы».  Лауреатом II степени стал Кирилл Изотов. Третье место занял Алексей Владимиров. 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14749) брянск (6895) ДТП (2716) ГИБДД (2259) прокуратура (2077) уголовное дело (2032) Александр Богомаз (1945) суд (1787) авария (1647) мчс (1519) коронавирус (1272) умвд (1056)