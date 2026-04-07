Брянские вокалисты стали лауреатами всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки». Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.
На региональном этапе всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки — 2026» успешно выступили воспитанники Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.
Юные вокалисты студии эстрадного вокала «Дилижанс» завоевали три награды. Диплом лауреата I степени получил Арман Мнацаканян. Бронзовыми призёрами стала Елизавета Новикова, а также дуэт Варвары Аноприевой и Богдана Грибачева.
Также награды завоевали воспитанники вокально-инструментального ансамбля «Гагаринцы». Лауреатом II степени стал Кирилл Изотов. Третье место занял Алексей Владимиров.