Брянские вокалисты завоевали дипломы международного фестиваля в Витебске

2026, 28 января 17:22

Брянские вокалисты завоевали дипломы международного фестиваля в Витебске. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.

В городе Витебске Республики Беларусь прошёл VII Открытый фестиваль-конкурс «АРТ-ПАРАД». В вокальной и хореографической номинациях выступили свыше тысячи участников. На сцену концертного зала города вышли 950 человек из разных стран.

Брянскую область представили учащиеся студии эстрадного вокала «Дилижанс» губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина. Лауреатом первой степени дважды стал Ярослав Голосовкер. Диплом третьей степени завоевала Ксения Щигорцова.