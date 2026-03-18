Происшествия

Двух женщин брянский суд отправил в колонию за «закладки» с наркотиками

2026, 18 марта 16:35
Двух женщин брянский суд отправил в колонию за «закладки» с наркотиками
Двух женщин брянский суд отправил в колонию за «закладки» с наркотиками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Фокинского района города Брянска рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт запрещённых веществ. На скамье подсудимых оказались 25-летняя жительница Московской области и 36-летняя жительница Тверской области.

В июне 2025 года соучастницы сделали «закладки» с наркотиками метилэфедрон и эфедрон в городе Брянска. Преступную деятельность пресекли полицейские. 

Суд приговорил виновных к девяти с половиной и восьми годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.

