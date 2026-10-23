Почти четыре километра трассы обновили по нацпроекту в Дятьковском районе

2026, 23 октября 14:42

Почти четыре километра трассы обновили по нацпроекту в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Дятьковском районе завершился капитальный ремонт трассы Брянск – Дятьково – граница Калужской области. Подрядная организация ООО «АНИ» привела в порядок 3,7 километра магистрали. Она ведёт к Партизанской поляны в урочище Лобан, входит в опорную сеть и соединяет Брянскую и Калужскую области.

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы и укрепили обочины. На проезжей части уложили новое двухслойное прочное асфальтобетонное покрытие. В завершении ремонта подрядчик установил новые дорожные знаки и нанёс разметку.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».