Почти четыре километра трассы обновили по нацпроекту в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Дятьковском районе завершился капитальный ремонт трассы Брянск – Дятьково – граница Калужской области. Подрядная организация ООО «АНИ» привела в порядок 3,7 километра магистрали. Она ведёт к Партизанской поляны в урочище Лобан, входит в опорную сеть и соединяет Брянскую и Калужскую области.
Специалисты отремонтировали водопропускные трубы и укрепили обочины. На проезжей части уложили новое двухслойное прочное асфальтобетонное покрытие. В завершении ремонта подрядчик установил новые дорожные знаки и нанёс разметку.
Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».