70-летие со дня образования отметил Дворец культуры железнодорожников Брянск

2025, 22 декабря 15:55

70-летие со дня образования отметил Дворец культуры железнодорожников Брянск. Об этом сообщили в городском управлении культуры.

На прошлой неделе в городском дворце культуры железнодорожников прошло торжественное мероприятие. Учреждение отметило 70-летие со дня образования.

В фойе дворца организовали выставку «История в фотографиях» и экспозицию картин известных художников, воспитанников изостудии Воробьева. Зрителей встречала музыка в исполнении Брянского городского оркестра народных инструментов.

На праздник в честь юбилея собрались ветераны учреждения, руководители и участники творческих коллективов разных лет, коллеги по отрасли, партнеры и спонсоры.

В рамках праздничного концерта коллектив дворца получили почётные грамоты главы города Брянска, главы Фокинский районной администрации, заместителя начальника Московской железной дороги, а также благодарственные письма начальника Московской железной дороги и Брянского профсоюза железнодорожников.

Для зрителей выступили коллективы ДК, а также Александр Потапчук и вокально-инструментальный ансамбль «Стожары».