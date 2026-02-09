Более 1231 тонн снега вывезли из Брянска за выходные

2026, 09 февраля 13:35

Более 1231 тонн снега вывезли из Брянска за выходные. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В минувшие выходные на дороги Брянска ежедневно выезжали 35 единиц спецтехники. Дорожники вывезли с городских улиц 1231 тонн снега. На обработку от гололёда проезжей части и тротуаров потратили 1031 кубометров пескосоляной смеси.

С утра понедельника самосвалы работают в сквере Дружбы народов, на улицах Романа Брянского, Горбатова, 3-го Интернационала, Королева, Крылова, Снежетьский Вал и других. Восемь тракторов посыпают улицы во всей районах города.