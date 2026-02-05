Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
В Володарском районе Брянска отремонтируют 11 улиц

2026, 05 февраля 13:09
В Володарском районе Брянска отремонтируют 11 улиц в наступившем году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В администрации Брянска утвердили перечень дорог, которые капитально отремонтируют в 2026 году. В Володарском район работы пройдут на 11 объектах.

В текущем году в порядок приведут дороги на улицах Вяземского, Свободы,  2-я Мичурина с парковочной площадкой напротив Ледового дворца, Чернышевского (от ул. Тельмана до ул. Рылеева), Мичурина (от ул. 2-я Мичурина до ул. Абашева). Также в порядок приведут улицу Центральная от дома №1 до улицы Челюскинцев, и далее до улицы Молодежной, с проездом до улице Кирова в посёлке Большое Полпино. Ремонт обойдётся в почти 192 миллионов рублей.

Кроме того, в Володарском районе завершится капитальный ремонт улиц Никитина,  Клары Цеткин, а также Пролетарской, Кирпичной и Орджоникидзе в посёлке Большое Полпино.

