В Володарском районе Брянска отремонтируют 11 улиц

2026, 05 февраля 13:09

В Володарском районе Брянска отремонтируют 11 улиц в наступившем году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации Брянска утвердили перечень дорог, которые капитально отремонтируют в 2026 году. В Володарском район работы пройдут на 11 объектах.

В текущем году в порядок приведут дороги на улицах Вяземского, Свободы, 2-я Мичурина с парковочной площадкой напротив Ледового дворца, Чернышевского (от ул. Тельмана до ул. Рылеева), Мичурина (от ул. 2-я Мичурина до ул. Абашева). Также в порядок приведут улицу Центральная от дома №1 до улицы Челюскинцев, и далее до улицы Молодежной, с проездом до улице Кирова в посёлке Большое Полпино. Ремонт обойдётся в почти 192 миллионов рублей.

Кроме того, в Володарском районе завершится капитальный ремонт улиц Никитина, Клары Цеткин, а также Пролетарской, Кирпичной и Орджоникидзе в посёлке Большое Полпино.