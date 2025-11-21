Брянская делегация участвует в международном научно-практическом форуме. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Москве стартовал Международный научно-практический форум «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». Он приурочен к 80-ой годовщине начала международного военного трибунала над нацистскими преступниками.

Мероприятие проходит в Музее Победы. Участие в форуме принимают свыше 600 человек: представители органов власти, судов, силовых структур, дипломаты, историки, журналисты, сотрудники музеев и научных институтов. Брянскую область представляют директор Государственного архива региона Надежда Антошина и директор филиала Центра документации новейшей истории Брянской области Анастасия Каратаева. Они примут участие в работе тематических площадок и панельных дискуссий.

На форуме дадут историческую оценку современных вызовов и угроз сохранению исторической правды и памяти о событиях Великой Отечественной войны в контексте Нюрнбергского процесса.