Первые семь брянских доноров были отмечены памятными значками Российского Красного Креста

2025, 30 ноября 16:04

Первые семь брянских доноров, регулярно сдававших кровь и ее компоненты в 2023–2024 годах, были отмечены памятными значками Российского Красного Креста. Торжественная церемония вручения прошла в актовом зале Брянского медико-социального техникума имени академика Н.М. Амосова.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Брянской области Виталий Александрович Свинцов, заместитель директора департамента здравоохранения области Коба Иосифович Кавтеладзе, исполняющая обязанности заместителя директора техникума Зифа Рифовна Яковлева, региональный координатор движения «Волонтеры медики» Екатерина Николаевна Галдина, врач трансфузиолог Брянской областной станции переливания крови Карина Алексеевна Азаренкова, представители Красного Креста, волонтеры и студенты медицинского колледжа.

В своем приветственном слове член регионального президиума Дмитрий Юрьевич Корнилов рассказал о федеральных направлениях работы Красного Креста, социальных и медицинских программах, программах обучения навыкам первой помощи и инициативах по популяризации донорства крови и костного мозга. Он подчеркнул, что каждая сдача крови — это шанс на выздоровление для другого человека, а также отметил цель подобных мероприятий — вдохновлять и привлекать новых доноров, подчеркивая важность гуманности и солидарности.

Памятные значки получили доноры, выполнившие одно из условий: женщины сдали цельную кровь не менее 8 раз за два года, мужчины — не менее 10 раз, а также те, кто совершил 15 или 20 донаций крови и ее компонентов за один календарный год. Председатель Брянского областного отделения Красного Креста Алексей Анатольевич Мельников поздравил награждённых и вручил им дипломы и подарки с символикой организации.

Фото Брянского областного отделения Российского Красного Креста .