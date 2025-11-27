Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Суды

Суд отправил брянца в колонию за мошенничество на 12 миллионов рублей

2025, 27 ноября 13:26
Суд отправил брянца в колонию за мошенничество на 12 миллионов рублей
Источник фото

Суд отправил брянца в колонию за мошенничество на 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.   

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничество на 12 миллиона рублей. На скамье подсудимых оказался 46-летний житель областного центра.

В 2016 году подсудимый руководил финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Русалка». Он не оплатил алкогольную продукцию, поставленную в рамках договоров. Четыре юридических лица лишились свыше 12,1 миллиона рублей. 

Суд приговорил виновного к трём годам в колонии и оштрафовал на один миллион рублей. Также с мужчины взыскана вся сумма ущерба. На деньги на счетах осужденного наложен арест. 

Решение не вступило в законную силу.

Метки: ,

Читайте также

Брянский губернатор проехал по новому мосту в Выгоничском районе
27 ноября 12:55
Брянский губернатор проехал по новому мосту в Выгоничском районе
Кражу телефона у ребёнка раскрыли полицейские в Брянске
27 ноября 12:46
Кражу телефона у ребёнка раскрыли полицейские в Брянске
Брянский губернатор поучаствовал в открытии памятника военачальнику в Гомеле
27 ноября 12:17
Брянский губернатор поучаствовал в открытии памятника военачальнику в Гомеле

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13430) брянск (6653) ДТП (2611) ГИБДД (2133) прокуратура (1970) уголовное дело (1916) суд (1771) Александр Богомаз (1697) авария (1604) мчс (1417) коронавирус (1272) умвд (979)