Суд отправил брянца в колонию за мошенничество на 12 миллионов рублей

2025, 27 ноября 13:26

Суд отправил брянца в колонию за мошенничество на 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничество на 12 миллиона рублей. На скамье подсудимых оказался 46-летний житель областного центра.

В 2016 году подсудимый руководил финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Русалка». Он не оплатил алкогольную продукцию, поставленную в рамках договоров. Четыре юридических лица лишились свыше 12,1 миллиона рублей.

Суд приговорил виновного к трём годам в колонии и оштрафовал на один миллион рублей. Также с мужчины взыскана вся сумма ущерба. На деньги на счетах осужденного наложен арест.

Решение не вступило в законную силу.