В Брянске девушка водитель сбила пенсионерку и скрылась

2026, 26 мая 12:48

В Брянске девушка водитель сбила пенсионерку и скрылась с места аварии. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Утром 22 мая в районе дома № 2 по улице Бежицкой в городе Брянске произошло ДТП. 20-летняя девушка за рулём автомобиля NISSAN на регулируемом пешеходном переходе сбила 76-летнюю женщину. Водитель покинула место дорожно-транспортного происшествия.

Пенсионерка самостоятельно обратилась в больницу. Её госпитализировали с травмами.

Автомобилистку задержали полицейские. На неё возбудили дело об административном правонарушении.