2026, 27 февраля 09:27

Преподаватели брянской ДШИ выступил на боевом корабле в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Преподаватели Брянской детской школы искусств №3 имени Г.В. Свиридова выступили в Новороссийске перед личным составом больших десантных кораблей Балтийского флота. Концерт прошёл в танковом трюме военного корабля

Брянские музыканты исполнили вокальные произведения разных эпох и жанров, в том числе и современные песни о России. В завершении артисты и зрители вместе спели песню «Надежда».

Преподавателям вручили цветы и провели экскурсию по боевому кораблю.