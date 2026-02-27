Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Преподаватели брянской ДШИ выступил на боевом корабле в Новороссийске

2026, 27 февраля 09:27
Преподаватели брянской ДШИ выступил на боевом корабле в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Преподаватели Брянской детской школы искусств №3 имени Г.В. Свиридова выступили в Новороссийске перед личным составом больших десантных кораблей Балтийского флота. Концерт прошёл в танковом трюме военного корабля 

Брянские музыканты исполнили вокальные произведения разных эпох и жанров, в том числе и современные песни о России. В завершении артисты и зрители вместе спели песню «Надежда».

Преподавателям вручили цветы и провели экскурсию по боевому кораблю.

