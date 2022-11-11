109 тепловозов сделал для РЖД брянский завод

За девять месяцев Брянский машиностроительный завод передал Российским железным дорогам 109 локомотивов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Брянский машиностроительный завод с января по сентябрь этого года выпустил 162 маневровых тепловоза серии ТЭМ18ДМ. Локомотивный парк компании «Российские железные дороги» пополнили 109 локомотивов. В горнодобывающие и металлургические комбинаты, предприятия химической промышленности отправили ещё 53.

Маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ завод делает с 2008 года. С 2019 года локомотивы модернизируют для лучшей работоспособности и с учётом потребностей заказчиков.