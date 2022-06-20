13% брянцев живут за чертой бедности

Брянская область заняла 43-е место среди 85 российских регионов по доходам населения.
Брянская область заняла 43-е место рейтинга по доходам населения в первом полугодии 2022 года. Исследование «РИА Новости» охватило 85 российских регионов.
Значение доходов брянцев и стоимости фиксированного набора находится на уровне 1,45. 13% жителей региона живут за чертой бедности.
Рейтинг возглавили Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа, а также российская столица. В в конце списка оказались Тува и Ингушетия.
Соседняя Калужская область заняла 28-ю строчку, Орловская – 34-ю, Смоленская – 56-ю.
«Аналитики предполагают, что в ближайший год вряд ли стоит ожидать позитивных тенденций, связанных с ростом доходов и сокращением бедности. По ряду оценок, в 2022 году российская экономика покажет спад ВВП, соответственно, доходы населения будут также снижаться в реальном выражении. Возобновление реального роста доходов стоит ожидать не ранее 2023 года, говорят эксперты», – отмечают авторы исследования.
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