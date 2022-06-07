19 киосков «Союзпечати» закрыли в Брянске

Постановление о прекращении действия паспортов временных объектов подписал мэр Александр Макаров.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров подписал постановление о прекращении действия паспортов временных объектов, выданных ООО «БСП-ПРЕСС» (ранее – ООО «Брянсксоюзпечать»).

Согласно документу, под закрытие попадают 19 киосков во всех районах города в связи с «невыполнением владельцем нестационарного торгового объекта требований по устранению допущенных нарушений, связанных с размещением и эксплуатацией нестационарного торгового объекта, в установленные сроки».

Постановление вступило в силу еще 27 мая. «БСП-ПРЕСС» направили соответствующее уведомление.

Таким образом, у жителей Брянска остается все меньше возможностей доступа к печатной прессе. Как стало известно ИА «Город 32», в ООО «БСП-ПРЕСС» с решением мэрии не согласны – представители компании намерены его оспорить.