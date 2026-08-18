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Транспорт

19 новых автобусов большого класса купили для Брянска

2026, 18 августа 11:30
19 новых автобусов большого класса купили для Брянска
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19 новых автобусов большого класса купили для Брянска. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

 

На оперативном совещании врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука с заместителями речь шла о работе транспортного комплекса. По программе развития общественного транспорта с привлечением средств из федерального бюджета для региона закупили 19 новых автобусов большого класса. Они будут обслуживать наиболее востребованные маршруты в Брянске — № 37а, 106а и 5а. До конца 2026 года в регион поступит ещё 20 аналогичных машин.

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