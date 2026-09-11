Лучшие работники брянского лесного хозяйства получили награды

2026, 11 сентября 11:24

Лучшие работники брянского лесного хозяйства получили награды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне в Хрустальном зале правительства Брянской области прошло торжественное мероприятие в честь Дня работников леса. С профессиональным праздников сотрудников и ветераном отрасли подзравили врио губернатора Егор Ковальчук, председатель облдумы Валентин Суббот, депутаты и представители органов исполнительной власти.

«4000 человек работают сегодня на предприятиях лесной промышленности. Благодаря труду управления лесами и лесничеств растут поступления в бюджеты Российской Федерации и Брянской области. По итогам прошлого года в бюджетную систему страны за использование лесов направлено более 700 миллионов рублей, за первое полугодие этого года — уже более 300 млн», – подчеркнул Егор Ковальчук.

За многолетний труд, личный вклад в сохранение и приумножение лесных богатств лучшим работникам лесного хозяйства почётные гости вручили государственные награды.