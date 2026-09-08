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Криминал

Сотрудницу магазина в Брянске обвиняют в присвоении денег из кассы

2026, 08 сентября 09:19
Сотрудницу магазина в Брянске обвиняют в присвоении денег из кассы
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Сотрудницу магазина в Брянске ждёт суд по обвинению в присвоении денег из кассы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Мировой суд Володарского района города Брянска рассмотрит уголовное дело о присвоении выручки из кассы. Приговор выслушали 41-летняя жительница областного центра.

По версии следствия,  фигурантка работала старшим кассиром в магазине. С 25 июня по 12 июля она аннулировала электронные чеки и присваивала наличные деньги, полученные от покупателей. Всего она присвоила свыше 13 тысяч рублей. 

Обвиняемая возместила причиненный ущерб.

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