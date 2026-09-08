Сотрудницу магазина в Брянске обвиняют в присвоении денег из кассы

2026, 08 сентября 09:19

Сотрудницу магазина в Брянске ждёт суд по обвинению в присвоении денег из кассы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мировой суд Володарского района города Брянска рассмотрит уголовное дело о присвоении выручки из кассы. Приговор выслушали 41-летняя жительница областного центра.

По версии следствия, фигурантка работала старшим кассиром в магазине. С 25 июня по 12 июля она аннулировала электронные чеки и присваивала наличные деньги, полученные от покупателей. Всего она присвоила свыше 13 тысяч рублей.

Обвиняемая возместила причиненный ущерб.