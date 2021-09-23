196,1 миллиона рублей на ремонт дорог в Брянске направило Правительство РФ

Деньги выделили из резервного фонда.

За счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на капитальный ремонт дорог Брянска направили 196,1 миллиона рублей. Такая информация прозвучала на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам Брянского горсовета.

Кроме того, на второй этап строительства автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск I – Брянск II планируется потратить 400 миллионов рублей.