Суд признал дорогу на путепроводе Брянск II опасной

По итогам проверки прокуратура обратилась в Советский районный суд. Муд обязал Брянскую городскую администрацию отремонтировать путепровод в соответствии с ГОСТом.

Прокуратурой Фокинского района выявила нарушения требований безопасности дорожного движения на путепроводе Брянск II. Обследование показало, что на участке Московского проспекта присутствуют многочисленные повреждения асфальта, выбоины, просадки, деформация межшовных стыков. Также повреждены бортовые камни.

Да будет газ! В июне Президент Владимир Путин подписал закон о социальной газификации. А фракция «Единой России» в Госдуме подготовила соответствующий законопроект. Как он реализуется в Смоленской области? Около 25 тыс. домовладений, 700 населённых пунктов – планы догазификации в регионе действительно глобальные. Уже месяц АО «Газпром газораспределение Смоленск» принимает заявки в своих Центрах обслуживания, которые открыты в каждом

Более 125 нарушений ПДД при проезде через железнодорожные переезды МЖД выявлено в ходе акции «Внимание, переезд!» Во время проведения акции «Внимание, переезд!» железнодорожниками проведено 87 совместных рейдов с ГИБДД по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах Московской железной дороги, в ходе которых выявлено более 125 нарушений правил дорожного движения при проезде через пути. Железнодорожники обеспокоены ростом дорожно-транспортных происшествий при пересечении железнодорожных переездов в границах Московской железной дороги из-за нарушений водителями правил

В Смоленской стартовал отопительный сезон 17 сентября 2021 года стартовал отопительный сезон в Смоленске, сообщает пресс-служба смоленского филиала ПАО «Квадра». В течение 2021 года компания потратила на подготовку объектов теплоснабжения в регионе к отопительному сезону 458 млн рублей, отметили в пресс-службе. Были проведены ремонты генерирующего оборудования, специалисты поменяли 4,7 км магистральных тепловых сетей в Смоленске. Подключение отопления будут реализовывать поэтапно.

В Демидовском районе обнаружили гранату времен войны В Демидовском районе обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. 17 сентября 2021 года, согласно поступившей заявке от УМВД, специалистами ОСР ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» был изъят и уничтожен установленным порядком взрывоопасный предмет времен ВОВ: Демидовский район, г. Демидов, ул. Гаевского: ручная граната Ф-1 –

Жителей Смоленской области предупредили о заморозках По информации Смоленского ЦГМC – филиала ФГБУ “Центральное УГМС”: ночью и в утренние часы 18 сентября 2021 года местами на территории Смоленской области ожидаются заморозки 0…-2 градусов. В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушение