23 дороги отремонтируют в Брянске в этом году

В 2023 году в областном центре приведут в порядок 23 дороги. Об этом сообщили в Брянской городской администрации.

В Брянске в новом году отремонтируют 23 объекта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Пять дорог – переходящие. В прошлом году работы начали на улицах Почтовая, Куйбышева (от ул. Ульянова до ул. III Интернационала), Молодой Гвардии (от ул. Ульянова до ул. XXII Съезда), Крахмалёва и проспект Станке Димитрова (от ул. Пересвета до ул. Фокина).

Ещё восемь объектов уже проторгованны. Для ремонта на улицах Молодой Гвардии (от ул. Ново-Советской до ул. Дружбы), Крылова (от ул. Менжинского до ул. Дзержинского), Народная (от ул. Добролюбова до ул. Фадеева), Ермакова (от пер. Полесского до ул. Шолохова), переулке Почтовом (от ул. Литейной до ул. Клинцовской), проезде Антоновский (от ул. Литейной до ул. Антоновка), улицах Красных Партизан (от ул. Чапаева до ул. Севской) и Отрадной (от дома №23 по ул. Отрадной до ул. Карьерной). До конца недели аукционы пройдут еще по четырём объектам. А документы по шести улицам находятся на рассмотрении в Государственной экспертизе проектов Брянской области».

Капитальный ремонт дорог начнётся, как только заработают асфальтовые заводы.