2,5 миллиарда на новую жизнь: как Брянщина использует списанные долги

Правительство России преподнесло Брянской области финансовый подарок, списав 2,49 миллиарда рублей бюджетных долгов. Распоряжение от 10 июля 2025 года превращает эти деньги из обузы в инструмент развития.

Теперь эти средства будут работать на благо жителей – в первую очередь, на модернизацию коммунальной сферы, обновление транспорта и развитие опорных населённых пунктов. Особый акцент – на решении жилищных проблем и переселении граждан из аварийного фонда.

«Особенно радует, что приоритет отдан жилищно-коммунальному хозяйству и переселению из аварийного жилья. Это именно те сферы, где люди ждут перемен к лучшему. Когда человек живёт в нормальных условиях, с исправными лифтами, горячей водой и без трещин в стенах – это прямо отражается на его настроении и производительности», – отметил в комментарии сайту КП-Брянск Сергей Горелов из партии «Новые Люди».