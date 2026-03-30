Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Промышленность

35 тонн товарной рыбы вырастили на акваферме в Брянской области

2026, 30 марта 14:35
Источник фото

35 тонн товарной рыбы вырастили на акваферме в Брянской области. Об этом сообщил  в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

В минувшую пятницу губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот посетили рыбную ферму «Александрия». На предприятии второй год реализуется инвестиционный проект по выращиванию осетра и форели. В развитие аквафермы вложили 150 миллионов рублей. Ежегодно там планируют производить 26 тонн осетра и 33 тонны форели.

«Сейчас на ферме содержится 3 500 штук осетров и 45 000 штук форели общим весом 15 тонн. В прошлом году здесь уже вырастили 35 тонн товарной рыбы. Она реализуется в торговые точки нашего региона», – уточнил губернатор региона. 

Предприятие планирует построить цех по переработке рыбы и склад для хранения рыбных кормов.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14654) брянск (6880) ДТП (2705) ГИБДД (2246) прокуратура (2065) уголовное дело (2027) Александр Богомаз (1935) суд (1787) авария (1647) мчс (1512) коронавирус (1272) умвд (1054)