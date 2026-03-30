35 тонн товарной рыбы вырастили на акваферме в Брянской области

2026, 30 марта 14:35

35 тонн товарной рыбы вырастили на акваферме в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В минувшую пятницу губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот посетили рыбную ферму «Александрия». На предприятии второй год реализуется инвестиционный проект по выращиванию осетра и форели. В развитие аквафермы вложили 150 миллионов рублей. Ежегодно там планируют производить 26 тонн осетра и 33 тонны форели.

«Сейчас на ферме содержится 3 500 штук осетров и 45 000 штук форели общим весом 15 тонн. В прошлом году здесь уже вырастили 35 тонн товарной рыбы. Она реализуется в торговые точки нашего региона», – уточнил губернатор региона.

Предприятие планирует построить цех по переработке рыбы и склад для хранения рыбных кормов.