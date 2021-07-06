43 миллиона рублей потратят на поддержание брянских работников красной зоны

В Брянскую область из федерального бюджета выделили средства на повышение отпускных сотрудников медицинских и социальных учреждений.

Речь идет о врачах, работающих в отделениях с ковидными больными, персонале медучреждений, водителях скорой помощи, а также о соцработниках.

Распоряжение о выделении средств из бюджета подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Стимулирующие надбавки для работников красной зоны выплачиваются по поручению Президента с апреля 2020 года.

По информации ГТРК «Брянск», в наш регион направлено более 30,5 миллионов рублей на выплаты специалистов медицинской отрасли и около 12 миллионов 300 тысяч рублей для соцработников. Всего на доплаты работающих в особых условия труда Брянщина получит 43 миллиона рублей.