Более 10 тыс человек работает на брянских оборонно-промышленных предприятиях

Более 10 тысяч человек работает на оборонно-промышленных предприятиях Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Промышленный комитет Брянской областной Думы обсудил развитие оборонно-промышленного комплекса в регионе. 19 промышленных предприятий Брянщины имеют постоянный государственный оборонный заказ. Они работают в сфере машиностроения, радио- и микроэлектроники, химической промышленности, оптической механики, оборудования для авиационной отрасли.

В прошлом году предприятия реализовали продукции на 28,9 млрд рублей. Сумма выросла на 121% по сравнению с 2021 годов. В бюджет поступило 4,28 млрд рублей налогов.

На предприятиях оборонно-промышленного комплекса работают более 10 тысяч человек. Средняя заработная плата там выросла на 16,5% и составила 46,4 тысяч рублей.