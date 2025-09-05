Город32

Бордовичские водозаборные сооружения реконструируют в Брянске

2025, 05 сентября 09:31 Экономика
Бордовичские водозаборные сооружения реконструируют в Брянске
Бордовичские водозаборные сооружения реконструируют в Брянске за два млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.  

 

Накануне заседание Президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации провёл заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. В нём приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель областной Думы Валентин Суббот.

Речь на заседании рассмотрели заявки на финансирование проектов с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов.

Брянская область обратилась за поддержкой при реконструкции Бордовичских водозаборных сооружений в Брянске. На это требуется 2 млрд 378 млн рублей. 

«Мощность водозаборных сооружений — 90 тысяч м3/сутки. Срок реализации — 2026-2028 годы. По объекту разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы», – уточнил губернатор Александр Богомаз. 

Заявка на реализацию проекта по была одобрена. 189 тысяч человек будут обеспечены качественными водоснабжением после реализации проекта. 

Кроме того, в реконструкцию 480 млн рублей будут привлечены за счёт жилищного строительства застройщиком «Мегаполис-Строй».

