Бордовичские водозаборные сооружения реконструируют в Брянске за два млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне заседание Президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации провёл заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. В нём приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель областной Думы Валентин Суббот.

Речь на заседании рассмотрели заявки на финансирование проектов с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов.

Брянская область обратилась за поддержкой при реконструкции Бордовичских водозаборных сооружений в Брянске. На это требуется 2 млрд 378 млн рублей.

«Мощность водозаборных сооружений — 90 тысяч м3/сутки. Срок реализации — 2026-2028 годы. По объекту разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Заявка на реализацию проекта по была одобрена. 189 тысяч человек будут обеспечены качественными водоснабжением после реализации проекта.

Кроме того, в реконструкцию 480 млн рублей будут привлечены за счёт жилищного строительства застройщиком «Мегаполис-Строй».