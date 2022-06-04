Брянцам рассказали, как получить компенсацию за поврежденную ливнем машину

Пошаговую инструкцию опубликовала региональная прокуратура.

В Прокуратуре Брянской области рассказали, как получить компенсацию за поврежденную в результате ливня машину.

Если автомобиль застрахован по КАСКО и в договоре стихийные бедствия признаны страховым случаем, сложностей с возмещением ущерба не будет, отмечает ведомство.

Достаточно сфотографировать машину с указанием места произошедшего или геолокацией, вызвать сотрудников полиции для фиксации случившегося и обратиться в страховую компанию. Не лишнем будет и получение справки о погодных условиях.

Если же автомобиль застрахован по ОСАГО, как в большинстве случаев, то необходимо также обратиться в полицию для составления акта осмотра, сделать фотографии, получить в Гидрометцентре или МЧС справку о погоде и уровне выпавших осадков в этот день.

Для оценки ущерба можно провести независимую экспертизу. Затем на основании данных материалов и иных подтверждающих документов нужно составить досудебную претензию с требованием возместить ущерб в адрес организации, ненадлежащим образом обслуживающей системы водоотведения, или администрации, если подтопление случилось по ее вине.

В случае отказа следует решать этот вопрос в судебном порядке.

Однако, если обильные осадки явились чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, то ремонт авто придется производить за личный счет.