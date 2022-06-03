Брянцам рассказали о повышении пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Размер ежемесячной денежной выплаты вырос с 1 июня.

С 1 июня в Брянской области, как и в других российских регионах, вырос размер детских пособий.

В связи с увеличением величины прожиточного минимума с 1 июня на 10% изменились и размеры ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно и ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Как сообщает департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно с учетом коэффициента индексации величины прожиточного минимума составляет: 50% – 6521 рубль, 75% – 9781,50 рубля, 100% – 13 042 рубля.

Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка с 1 июня составляет 13 042 рубля.

Размер ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка с 1 июня составляет 13 042 рубля.