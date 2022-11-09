Брянцев пригласили обсудить бюджет на будущий год

Жителей Брянской области пригласили обсудить проект бюджета на будущий год в онлайн-формате. Об этом сообщил спикер регионального парламента Валентин Суббот.

Проект бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов внесли на обсуждение в Брянскую областную Думу. Финансовый документ обсуждают комитеты парламента. Также внести свои предложения в бюджет могут и жители региона.

«С 8 по 14 ноября на официальном сайте Брянской областной Думы в онлайн-формате пройдут общественные обсуждения документа. По каждому из предложений и замечаний, поступивших через раздел «Для обращений в электронном виде» будет дан ответ», – уточнил Валентин Суббот.

Спикер добавил, что окончательный вариант проекта бюджета рассмотрят депутаты на внеочередном заседании Думы 8 декабря.