Брянцев зовут на службу в ДПС с зарплатой в 30 тысяч рублей
В дальнейшем кандидатам обещают карьерный рост.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску объявил набор сотрудников не старше 40 лет, имеющих среднее специальное или высшее образование, на должность инспектора дорожно-патрульной службы.
Среднее денежное довольствие вновь принятого сотрудника Госавтоинспекции составляет более 30 тысяч рублей в месяц, сообщает ГИБДД. При условии добросовестной службы гарантирован карьерный рост с увеличением денежного довольствия.
В числе льгот – медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение, ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 дней и поощрительные выплаты.
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