Брянцы начали подавать заявления на выплаты 10 тысяч рублей на школьников

Документы в ПРФ принимают с 15 июля.

15 июля в Брянском отделении Пенсионного фонда РФ начали прием заявлений на выплату 10 тысяч рублей. Согласно указу президента, деньги к новому учебному году получат семьи, имеющие детей школьного возраста. Подать заявление можно до 1 ноября.

Выплаты предусмотрены на детей от 6 до 18 лет. При этом право на них имеют дети, которым 6 лет исполняется не позднее 1 сентября этого года, а также дети, которым на момент выхода указа – 2 июля – еще не исполнилось 18 лет. Также единовременные выплаты получат инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающие обучение, или один из их родителей.

Если в семье двое и более детей, пособие выплатят на каждого ребенка. Заявление необходимо подать на портале госуслуг, также можно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства.