Брянцы смогут покупать деревянные дома в ипотеку

Правительство РФ поддержало предложение распространить ипотеку на деревянные дома.

Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, пока рынок деревянного строительства ограничен, продажи домов из дерева предлагают 65 строительных компаний. Но спрос на деревянную застройку растет, и ипотека позволит его насытить.

Руководитель рабочей группы Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский считает, что расширение ипотеки на деревянные дома поволит лесной отрасли приспособиться к запрету на экспорт необработанной древесниы и обеспечивать экологически чистыми стройматериалами россиян, а не иностранцев.

Сейчас ипотченые кредиты на ИЖС занимают не более 1-2% общего объема ипотечного кредитования, так как ставка по ним сопоставима с обычными потребительскими кредитами. При этом жить в своем доме, по данным опросов, хотели бы свыше 50% россиян.

Единороссы совместно с правительством работают над расширением ипотеки на деревянные дома около шести месяцев. Инициатором процесса выступил председатель партии Дмитрий Медведев на состоявшемся в августе совещании по доступному жилью.

А на днях Госдума приняла во втором чтению поправки в Лесной кодекс РФ, вследствие которых в стране должна появиться система учета заготовки древесины и сделок с ней. С ее помощью власти надеются сделать лесную отрасль более цивилизованной и прозрачной.