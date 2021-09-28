Брянцы жалуются на резко подорожавший картофель

«Обратите внимание, иначе внимание будет обращать президент», – обратились они к чиновникам.

Жители Брянска жалуются на высокую стоимость картофеля на ярмарках выходного дня. Субботние ярмарки работают в областном центре с 14 августа. Они призваны сократить дистанцию между производителями сельскохозяйственной продукции и покупателями, позволив первым гарантированно продать урожай на бесплатном торговом месте, а вторым – приобрести овощи по доступной цене.

Однако если на первых ярмарках цена на картофель держалась на уровне 20-30 рублей за килограмм (на фото), в минувшую субботу его стоимость подросла до 35-38 рублей за килограмм.

«У меня крик души. Куда смотрит наша администрация во главе с Богомазом? На ярмарках выходного дня и в течение недели продавцы картофеля поднимают заоблачные цены, сегодня уже цена на картофель 38 рублей за килограмм, где это видано? Закончился картофель? Все на чипсы отдали? В прошлом году картофель покупали по 16 рублей, а сейчас что – бензин подорожал в два раза? Администрация Брянска и губернатор, обратите внимание, иначе внимание будет обращать президент!» – написал в соцсетях один из возмущенных покупателей.

Также горожане жалуются на дефицит картофеля на овощных ярмарках. «В субботу с утра у «Линии» в Фокинском районе стояла лишь одна машина с картофелем – к обеду все раскупили. В итоге купила картошку в воскресенье на Полесской по 38 рублей за килограмм. Продавцы говорят, что нужно было раньше покупать – дешевле уже не будет», – рассказала еще одна жительница Брянска.

По данным городской администрации, в минувшую субботу на ярмарке выходного дня в Брянске продано 77 тонн картофеля по цене от 23 до 35 рублей за килограмм.

В этом году, напомним, брянские фермеры заявили о неурожае картофеля.