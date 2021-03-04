Брянщина получит более 0,5 млрд рублей на развитие дорожной сети

Правительство РФ издало постановление о выделении средств регионам по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Согласно официально опубликованному документу, Брянская область получает 400 млн рублей на «реализацию капиталоемких мероприятий» в городских агломерациях» и еще 116,514 млн на приведение в порядок региональных и межмуниципальных дорог и улично-дорожной сети городских агломераций.
В общей сложности получается 516 млн 514 тыс. рублей.
«Дали далеко не всем. Вам дали. В общей сложности более полумиллиарда. Это, конечно, не два с половиной миллиарда, которые достались Калуге, но все равно неплохо. Так что быстрее ругайте дороги, времени у вас мало – ремонт уже идет, деньги на него будут, скоро придется искать каждую ямку, чтобы поизгаляться в критике», — комментирует это событие один из брянских каналов в Телеграме.
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