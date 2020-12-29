Брянск и Овстуг свяжет четырехполосная дорога

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на состоявшейся сегодня пресс-конференции рассказал о планах по ремонту и стороительству дорог на будущий год.

В частности, по его словам на будущий год запланировано строительство четырехполосной дороги из Брянска в Овстуг.

По всем дорогам, ремонт и строительство которых запланированы на будущий год, уже прошли торги, подрядчики выбраны. Кроме того, у региона есть возможность закупать дешевые стройматериалы. Так что проблем с дорожным строительством и ремонтом возникнуть не должно.