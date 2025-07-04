Брянская делегация участвует во всероссийском Дне поля. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В Волгоградской области проходит всероссийский День поля. В мероприятии участвует делегация Брянской области. В неё вошли заместители губернатора Юрий Филипенко и Борис Грибанов, директор департамента сельского хозяйства региона Сергей Симоненко, начальник управления ветеринарии Андрей Емельяненко, а также главы муниципальных образований.

Брянская делегация поучаствует в пленарном заседании, которое проведёт министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Также они познакомятся с передовыми технологиями и оборудованием агропромышленного комплекса страны.