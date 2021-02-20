Брянская область обогнала соседей по дешевизне продуктов

Жить в Брянской области дешевле, чем в других регионах.

Брянскстат проанализировал стоимость товаров и услуг в Брянской области и других регионах по состоянию на 15 февраля.

Как сообщает региональное правительство со ссылкой на Брянскстат, на основании этого исследования можно сделать вывод: средние цены на отдельные виды товаров и услуг в Брянской области ниже, чем в других регионах Центрального федерального округа.

Так, в январе в нашем регионе оставались стабильными или незначительно колебались цены на говядину, свинину, сливочное и подсолнечное масло, сыры, черный чай, соль, хлеб, рис, пшено, гречку и сахар.

Сейчас, отметили в облправительстве, ситуация также стабильна. Дефицита не наблюдается, множество товаров реализуется по акциям и со скидками. Подсолнечное масло можно купить по цене до 110 рублей за литр, сахар – до 46 рублей за килограмм.

Килограмм сливочного масла в Брянской области можно купить за 608,35 рубля, тогда как в Калужской области он обойдется в 640,46 рубля, в Смоленской — 650,29 рубля, в Тульской области — 681,58 рубля.

Ниже в регионе цены и на сметану. В Брянской области килограмм сметаны стоит 205,5 рубля, в Калужской — 238,27 рубля, в Смоленской — 237,2 рубля, в Тульской области — 257,23 рубля.

Лидером по самой низкой цене остается картофель: в Брянской области килограмм обойдется в 23,98 рубля, в Курской — 27,4 рубля, в Смоленской — 27,67 рубля, в Тульской — 29,73 рубля, а в Калужской – чуть более 31 рубля.

По остальным социально значимым продуктам брянские цены также не превышают уровня цен соседних регионов, отметили в правительстве региона.