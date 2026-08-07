Брянцам сообщили о недельной дефляции из-за снижения цен на бензин и овощи

2026, 07 августа 09:52

Потребительские цены в стране с 28 июля по 3 августа снизились на 0,02 процента.

Брянцам сообщили о недельной дефляции в стране. Росстат утверждает, что снижение потребительских цен на 0,02 процента зафиксировано впервые с середины мая 2026 года. Основными причинами стали удешевление бензина и дизельного топлива, а также сезонное снижение стоимости овощей и фруктов. С начала года рост цен составил 4,84 процента.

Статистика показывает, что затраты на топливо занимают значительную долю в расходах семей и могут превышать плату за жилищные услуги. При этом отмечается, что рост цен на бензин вызывает меньшее общественное возмущение, чем подорожание хлеба, несмотря на более высокие абсолютные расходы. Психологически это объясняется особым восприятием социально значимых продуктов.