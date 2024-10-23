Брянская швейная фабрика выпустила продукции на 233 млн рублей за год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Александр Богомаз посетили Брянскую швейную фабрику. Чуть более года назад был создан цех, где трудились 10 человек. Теперь это полноценное предприятие, где работают более 150 сотрудников.
Ежемесячно фабрика выпускает восемь тысяч единиц форменной одежды для госструктур с маркировкой «Сделано в Брянске». В прошлом году предприятие сделало продукции более чем на 233 млн рублей. Также швеи безвозмездно делают камуфляж, средства экипировки и защиты для Министерства обороны Российской Федерации.
«В настоящее время фабрика разработала и производит летнюю и зимнюю экипировку для нашего отряда «БАРС-Брянск». Качество продукции соответствует высоким стандартам: изделия отшивают из современных материалов на высокотехнологичном оборудовании. Именно поэтому продукция предприятия востребована не только в Брянской области, но и в других регионах страны», – подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.
Кадры для себя предприятие готовит на базе созданного Брянского колледжа лёгкой промышленности. На закройщика, технолога, портного, специалиста вышивальной машины обучают бесплатно в течение трех месяцев, а потом помогают с трудоустройством.
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