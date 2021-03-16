Брянские аграрии готовятся к весеннему севу

В этом году в регионе введут в оборот 50 тысяч га неиспользуемых сельхозземель.

В региональном департаменте сельского хозяйства провели видеоконферецию о подготовке к весеннему севу. Ее участниками стали зам губернатора Борис Грибанов, курирующий агропром Брянщины, руководители профильных федеральных структур и районных управлений сельского хозяйства.

По словам директора департамента Владимира Торикова, увеличение объемов производства требует дополнительных посевных площадей. Поэтому в 2021 году аграрии региона вводят в оборот 50 тыс. га ранее неиспользуемых земель сельхозназначения. За счет этого общая плошадь используемых ими земель, задействуемых под сев яровых, составит 400 тыс. га.

Как мы сообшали ранее, Россельхозцентр проверил качество семян, запланированных к севу и большинство нашел соответствующими ГОСТам.