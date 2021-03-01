Брянские аграрии обсудили обеспечение сельхозпредприятий минеральными удобрениями

Ситуация с ростом цен на удобрения прорабатывается на самом высоком уровне.

В преддверье посевной в Минсельхозе состоялось заседание, посвященное ситуации с обеспечением аграриев страны минеральными удобрениями и ценами на них. Его участниками стали и представители агропредприятий Брянщины.

Первый зам министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов сообщил, что вопрос с ценами на удобрения прорабатывается на уровне правительства и Госдумы. Все предложения аграриев министерство направляет в ФАС и Минпромторг. Эти меры позволили стабилизировать ситуацию в центре и на юге России.

Аграрии накопили 1,4 млн тонн удобрений, что составляет 45% потребности и на 245 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

На Брянщине, потребность которой в удобрениях составляет 224 тыс. тонн, заготовлена 73% от нее — 164,4 тыс. тонн.