Брянские частные перевозчики выступили против отмены маршруток

Решение властей об оптимизации трафика оставит сотни водителей без работы.

Владельцы и водители частных маршруток Брянска выступили против анонсированной властями города оптимизации трафика общественного транспорта в областном центре.

Перевозчики считают, что постепенная ликвидация частных маршруток как явления, на которую явно взяли курс городские власти, обернется только ростом безработицы. Сейчас по городу курсирует около 600 маршруток. И с их отменой водители и другой персонал останутся не у дел. Не выиграют от реформы, по мнению маршрутчкиков и пассажиры: муниципальные автобусы просто не справятся с ростом пассажиропотока.

Власти Брянска намерены летом отказаться от ряда коммерческих маршруток, которые дублируют маршруты муниципальных автобусов. А в перспективе планируют отменить все маршрутки в Брянске.