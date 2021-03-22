Брянские чиновники стали чаще брать взятки

За год в регионе значительно выросло число коррупционных преступлений – лидирует дорожная отрасль.

В Брянской области зарегистрирован рост экономических преступлений. Как сообщает региональное УМВД, более 40% из числа зарегистрированных в 2020 году преступлений в сфере экономики имеют коррупционную окраску. Факты коррупции выявлялись во многих отраслях экономики и сферах общественной жизни.

Количество выявленных полицейскими коррупционных преступлений в прошлом году выросло на 27% и составило 257, а расследованных – на 21%.

Чаще в 2020 году выявляли и факты посягательств на бюджетные средства. Так, выявлено 62 таких преступления – это почти на 27% больше, чем годом ранее.

«Как показывает практика, посягательства на деньги бюджета во многих сферах приобрели системный характер, причиняя существенный ущерб государству», – отметили в УМВД.

При этом существенную долю выявленных преступлений в бюджетной сфере составляют так называемые откаты. Наибольшее число таких преступлений зафиксировано в сфере дорожного строительства.

Также откатами не брезгуют и в негосударственном секторе, в том числе в сфере сельского хозяйства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.