Брянские депутаты приняли бюджет области на три года

Брянские депутаты утвердили бюджет области на три ближайшие года. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

На заседании Брянской областной Думы утвердили областной бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. В последней версии учли все поправки. Доходы в казну выросли за счёт дополнительных средств из федерального бюджета.

«На 2025 год доходы увеличены на 11,2 млрд рублей и составят 94,7 млрд рублей, на 2026 год — 91,2 млрд рублей (плюс 12 млрд рублей), на 2027 год — 95,4 млрд рублей (плюс 12,6 млрд рублей). Собственные доходы бюджета выросли на 8,2 млрд рублей, или на 15,5% к 2024 году», – уточнил Александр Богомаз.

Так, на модернизацию школ в 2025 году направлено 988,6 млн рублей. До 3 млрд рублей увеличены расходы на обеспечение жителей лекарствами. На обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 1,2 млрд рублей. Дорожный фонд составил 9,4 млрд рублей.

«Экономическая ситуация в Брянской области остается стабильной благодаря устойчивой работе промышленных предприятий, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, эффективному и грамотному расходованию бюджетных средств. Это позволит в полном объеме обеспечить социально значимые расходы, мероприятия государственных программ, региональных проектов, развитие объектов социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры», – заключил Александр Богомаз.