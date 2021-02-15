Брянские фермеры обсудили поддержку агробизнеса в Минсельхозе

Аграрии Брянщины и чиновники из департамента сельского хозяйства поучаствовали в совещании с замом министра сельского хозяйства Оксаной Лут.

В Минсельхозе прошло совещание у зама министра Оксаны Лут с участием фермеров со всей страны, чиновников департаментов сельского хозяйства, общественных активистов и специалистов в сферах, связанных с агробизнесом. В нем участвовала и делегация Брянской области, которая включала представителей регионального департамента сельского хозяйства и брянских фермеров.

На совещании обсудили предоставление фермерам сельхозземель, обслуживание и регистрацию мелиоративных систем, развитие ветеринарии и организацию ветпомощи в мелких хозяйствах. Затронули также тему льготного кредитования и поддержки развивающихся хозяйств и стартапов. В прошлом году адресная поддержка небольших фермерских хозяйств в масштабах страны составила 14 слрд рублей.

Фермеры получили возможность задать интересующие вопросы, в частности, о переработке и сбыте сельхозпродукции, и высказать предложения.