Брянские противотаранные барьеры испытали на закрытых учениях

Мобильные противотаранные барьеры «Перехватчик», которые изготавливают на брянском предприятии, испытали в ходе учений на ядерном объекте.
В силу специфики учений, место их проведения и подробности не подлежат разглашению. Но для оперативного блокирования дорог были использованы барьеры, которые запатентовало и изготавливает брянская компания «Локомотив-Дизель-Сервис».
По словам представителя компании, представители военных оценили все достоинства «Перехватчика».
Противотаранный барьер «Перехватчик» представляет собой легкую разборную конструкцию, которую можно перевозить даже в багажнике легкового автомобиля. При этом буквально на несколько минут барьер превращается в непреодолимую преграду для автомобилей весом до 20 тонн. Работает устройство по принципу айкидо – использует энергию автомобиля для его остановки.
Руководитель «Локомотив-Дизель-Сервиса» Сергей Горелов считает, что эти легкие, надежные и долговечные барьеры рано или поздно заменят классические противотаранные решения вроде бетонных блоков: «Для того, чтобы заблокировать или разблокировать дорогу не нужна тяжелая техника – грузовики, автокраны. С установкой наших барьеров легко справится один человек».
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