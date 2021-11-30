Брянскими противотаранными «Перехватчиками» заинтересовались в Ингушетии

В ходе встречи стороны обсудили поставки барьеров для борьбы с терроризмом.

29 ноября прошла рабочая встреча руководства брянской компании – производителя антитеррористических противотаранных барьеров «Перехватчик» с руководством Республики Ингушетия. Участие в ней приняли руководитель брянского предприятия «Локомотив-Дизель-Сервис» Сергей Горелов, директор по развитию Алексей Бойко, первый заместитель председателя Правительства Республики Ингушетия Олег Фурсов, министр экономического развития Республики Ингушетия Эсет Тумгоева, президент Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия Радмила Нальгиева и другие.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дополнительной защиты объектов образования, культуры и социальной сферы, а также поставки уникальных изделий, производимых на брянских предприятиях, во исполнение постановления Правительства РФ о мерах по борьбе с терроризмом.

Брянские антитеррористические барьеры «Перехватчик» уже зарекомендовали себя в горячих точках. Предприятие-разработчик получило диплом от министра обороны Сергея Шойгу, посетившего стенд брянского предприятия на выставке «Армия – 2021» в августе этого года.